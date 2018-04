Hybride BMW X5 in Genève

Door: BV

Op het Autosalon van Genève zet het Duitse huis alle zeilen bij om z'n groene imago van de grond te krijgen. Het merk presenteert er immers een X5 -die nu toch niet meteen bekend staat om z'n groene eigenschappen- ActiveHybrid. Dat is een volhybride. BMW combineert een elektrisch aggregaat met lithium-ion batterijen en een 15kW sterke elektromotor met een 2-liter dieselmotor. Door het maximum uit die kleine diesel te persen (hij levert liefst 224pk) kan de X5 meer dan lovenswaardige prestaties neerzetten bij een beperkt verbruik. De sprint kan in 8,7 tellen en het verbruiksgemiddelde valt terug tot 6,5l/100km (of 170gr CO2/km). Die prestatie kan alleen gerealiseerd worden door het motortoerental zo dicht mogelijk bij dat van het optimale rendement te houden. Deze X5 beschikt daartoe over een gloednieuw ontwikkelde automatische achtversnellingsbak (!). Een innovatie die het ongetwijfeld tot serieproductie zal schoppen.

De ActiveHybrid X5 laat weinig of geen kruimels liggen. De koets werd aërodynamischer en lichter gemaakt, onder meer dankzij de velgen en ook de mechanische weerstand is geoptimaliseerd. Zelfs de banden zijn smaller. En om de laatste Wattjes uit de elektromotor te persen is het dak bekleed met zonnecellen.

