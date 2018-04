Vierwielbesturing voor Laguna GT

Door: BV

Renault werkt aan een Coupé op basis van de Laguna. Daarvan kregen we reeds het studiemodel te zien. Een exemplaar dat niet alleen opviel door z'n evenwichtige vormgeving, maar ook door z'n platvorm met vier gestuurde wielen. Vandaag kondigt Renault aan dat de krachtigste Laguna berline en Laguna Grandtour dat vierwielgestuurde onderstel zullen delen met de op stapel staande tweedeursversies. Renault voorziet twee motoren, waarvan er één op benzine en één op diesel functioneert. De eerste is een 205pk en 300Nm sterke 2.0l, de tweede heeft een gelijke inhoud en levert 400Nm en 180 noeste diesel-paarden. Het vermogen wordt overigens gewoon via de voortrein naar het asfalt geleid. De vierwielbesturing moet voor een hoger rijplezier en actieve veiligheid zorgen.

De GT krijgt een dynamischer uitstraling. Grote velgen (18-duims, geschoeid met 225/45 Bridgestone Potenza-banden), hertekende bumperschilden, valse luchtinlaten op de flanken een opvallende grille, dubbele uitlaat, donker getinte achterlichten en zijschorten moeten daarvoor zorgen. De remmen zijn eveneens opgewaardeerd. Vooraan krijgen ze een diameter van 320mm, achteraan zijn ze nog 300mm groot. In het interieur maakt de conventionele bekleding plaats voor lichtgrijs Alcantara, zijn er elementen in carbonkleurig leder, wordt er rianter met zilver en aluminium gestrooid en kan je een specifieke stuurvelg bemerken.

De GT staat uiteraard in Genève te blinken. Deze lente kan u het model dichter bij huis vinden, bij de plaatselijke Renault-verdeler. Het prijskaartje is nog niet bekend. Renault houdt het op ‘competitief'.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.