Vijfdeurs voor Mitsubishi Lancer (in de maak)

Door: BV

De nieuwe Mitsubishi Lancer probeert in het fel bevochten C-segment klanten voor het merk te winnen met z'n sportieve uitstraling en een rijgedrag dat veel van die aspiraties ook waarmaakt. Maar het enige beschikbare koetswerktype is een vierdeurs en dat lusten we in West-Europa niet zo graag. Er zit evenwel een vijfdeurs aan te komen. Die was aangekondigd en die is inmiddels zo goed als klaar. Op het Autosalon van Genève prijkt immers het Prototype S dat vooral opvalt door z'n schuine achterruit. De productieversie debuteert op een latere autoshow, maar zal slechts in details van deze S afwijken.

In de voorgestelde uitvoering levert de 2.0l viercilinder-in-lijn turbomotor van het model 240pk en 353Nm koppel en wordt hij gecombineerd met een automaat met dubbele koppeling (DSG-principe). Dat zijn de waarden van de nieuwe Ralliart-versie van de Lancer. Die komt immers tussen de ‘gewone' Lancer en de Evo X in, met een specifieke sportieve aankleding. Het model profileert zich daarbij als dé concurrent bij uitstek van de Subaru Impreza WRX die echter niet meer ingevoerd wordt. Maar niet getreurd, er zijn nog genoeg potige middenklassers om het vuur aan de schenen te leggen.

