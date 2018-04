Bommetje van Mini

Door: BV

John Cooper Works tekende al bij de eerste generatie van het herboren Mini voor de meest potige versies. BMW het bedrijf intussen in handen en dat zal ongetwijfeld resulteren in meer Cooper-accessoires dan ooit tevoren. In Genève debuteren alvast opgewerkte versies van de Cooper S. Het 1.6l grote turbomotortje schopt het tot 210pk. En dat in zowel de Mini als de Mini Clubman (dat is de break). Daarmee toont het kleintje zich explosiever dan de eerste variant. Het koppel klimt tijdelijk tot 280Nm. Niet meteen een astronomische waarde, maar toch voldoende voor John Cooper Works om de versnellingsbak te herzien. Wellicht omdat ze ervan uitgaan dat er niet bepaald zachthandig mee omgesprongen wordt.

De ‘gewone' Mini is al niet bepaald goedkoop. En de John Cooper Works zal daar uiteraard nog een schep bovenop doen. Je krijgt dan wel meteen een assertievere binnen- en buitenaankleding. En ook daarin kan je als klant -tegen betaling- nog veel keuzes maken.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.