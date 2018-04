Meer info over Pininfarina Sintesi

Door: BV

Pininfarina stelt in Genève de Sintesi voor. Dat model wordt voorgesteld als een evolutie van twee uiteenlopende stijlstudies uit het verleden. Enerzijds de sportwagen Birdcage en anderzijds de kleine Nido. Sintesi staat voor ‘samenvatting' of ‘essentie' en biedt volgens het Italiaanse stijlhuis een blik op de toekomst van mobiliteit. Het model wordt aangedreven door een brandstofcel en is revolutionair in die zin dat Pininfarina niet langer vertrekt van een conventionele lay-out. De verschillende componenten worden her en der in het voertuig ingebouwd waardoor de interieurruimte maximaal benut kan worden.

De Sintesi beschikt over vier opwaarts openslaande portieren. Het lijnenspel van de eigenzinnige vierdeurs is van de hand landgenoot Lowie Vermeersch.

