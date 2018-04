Dit is de VW Scirocco

Door: BV

De definitieve versie van het IROC studiemodel ziet het levenslicht. En daar hoort een verassing bij. Want nagenoeg iedereen ging ervan uit dat het model nauwelijks zou afwijken van het studiemodel dat in 2006 in Parijs debuteerde. Fout dus, want bij VW koos men toch nog voor een andere richting.

De Scirocco wordt leverbaar met een 122pk sterke 1.4l TSI-motor. Hogerop het benzinegamma wordt die niet langer enkel, maar dubbel geblazen. Een 2.0 TSI met minstens 200pk topt het palet benzinemotoren bovenaan af. Dieselen kan ook, met een 2.0 TDI (voortaan common-rail) die 140 of 170pk levert. Extra informatie geeft VW volgende week vrij.