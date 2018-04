Audi Q7 met twaalfcilinder diesel

Door: BV

Toegegeven, het is niet zo eenvoudig om animo in een grote SUV te krijgen. Audi grijpt daarom naar de drastische middelen en lepelt vanaf nu ook een V12 dieselmotor onder de kap van z'n grote softroader. Die dieselcentrale heeft een inhoud van 6 liter. Daarbij horen indrukwekkende waarden; een vermogen van 500pk en 1000Nm koppel. Dat wordt via een versterkte tiptronic-automaat (van het conventionele type - dus met een koppelomvormer) op de quattro-aandrijflijn losgelaten.

Als het brede rubber voldoende houvast vindt, katapulteert deze gigant zich in amper 5,5 tellen naar 100km/u. De topsnelheid is nog steeds elektronisch afgeregeld. Bij 250km/u is de pret uit. De Q7 V12 TDI beschikt over grotere velgen (20 of 21-duims), een aangepaste ophanging, opgewaardeerd remsysteem en uitgebreidere standaardvoorzieningen.