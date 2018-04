Mercedes SLR en smart voor gelijkgestemden

Door: BV

Smart' huistuner Brabus heeft een uniek aanbod. Als je een Mercedes SLR McLaren in ‘ultimate 112'-editie besteld krijg je er een identiek aangeklede smart bovenop. Zo kan je ook tijdens een ritje in de stad duidelijk maken dat je ook nog een SLR McLaren in de garage hebt staan. Aan de smart is weinig ongemoeid gelaten. De driecilinder krachtbron schopt het dankzij een allegaartje aan ingrepen zelfs tot 112pk en 150Nm. Niet dat de prestaties daarmee in de buurt komen van de SLR, maar je kan je tenminste al behelpen met een sprinttijd van 9,5 tellen. Als het op aankleding aankomt, werd niets, maar dan ook niets, ongemoeid gelaten. De smart ultimate 112 heeft specifieke wielen, een identieke witte koets als de bijhorende SLR, hetzelfde leder voor deurpanelen, stuurwiel, vloer en zetels, carbon inlegelementen enz... enz...

De SLR is van het roadster-type en uiteraard is de kleur van het stoffen dak bij beiden gelijk. De specificaties van de SLR McLaren werden mild aangepast. Er komt 24pk bij, waardoor die aftikt op 650 stuks, wat gelijk staat met de voorlopig strafste fabrieksversies (de 722). De aanpassingen hier? Wel, eerder bescheiden, maar noteer toch maar dat de wielen aan maat groter zijn. De SLR McLaren ultimate 112 rept zich in 3,6 tellen naar 100km/u en haalt een top van meer dan 300km/u.