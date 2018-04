Breakje van Fiat 500

Door: BV

Nog nieuws van Castagna; nadat het eerder een retro-ogende break bouwde van de Mini (en in Genève overigens nog uitpakt met een speciale versie van Mini's eigen break) doet de Italiaanse carrossier nu hetzelfde met de Fiat 500. Het showexemplaar wordt aangedreven door de 100pk sterke 1.4 benzine van de sport-versies, maar je kan er uiteraard net zo goed voor de andere motorversies aankloppen. Echt groot heeft het Milanese stijlhuis de 500 break niet gemaakt. Het model is slechts 6cm langer dan een normale 500. Al die centimeters zitten overigens in de achteroverhang.