Hyundai HED-5 komt in 2011

Door: BV

Hyundai pakt zoals aangekondigd de HED-5 uit in Genève. Dat is een zeszitter met moduleerbaar interieur op het aangepaste platform van de i30. En Hyundai is een goede leerling als het op de flexibiliteit van het interieur aankomt. De tweede zitrij kan verschoven worden, maar ook in de vloer opgeborgen worden. En de twee voorzetels (met geïntegreerde gordels) kunnen ook omgedraaid worden. Zo kunnen de passagiers elkaar gezellig aankijken.

Onder de kap zit een fonkelnieuwe dieselmotor. Die puurt 215pk en 461Nm uit 2,2l inhoud. Een prestatie die grotendeels te danken is aan de dubbele turbo. Volgend jaar komt de nieuwe centrale reeds op de markt, zij het met een conventionele enkelvoudige drukvoeding. Nog eens twee jaar later moet de dubbel aangejagen versie klaar zijn. De HED-5 zal in datzelfde jaar -2011 dus- z'n debuut maken.

Hyundai maakt rijkelijk gebruik van de allerlaatste ontwikkelingen. Niet alleen om het de inzittenden naar hun zin te maken (zoals met computergames, LCD-displays alom...), maar één en ander komt ook het milieu ten goede. De ruiten en een groot deel van het koetswerk zijn opgetrokken uit nieuwe lichtgewicht materialen. Dat helpt natuurlijk om het verbruik te beperken. Ook interessant; de lak is in staat om kleine deukjes of krasjes weg te gommen. Daarvoor zorgt een flexibele onderlaag.