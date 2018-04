Dacia Sandero ook voor ons

Door: BV

Renault is nog niet klaar met z'n budgetmerk Dacia. Logisch, want dat kan uitstekende resultaten voorleggen. Afgelopen jaar ging de verkoop met 17,2% ophoog. In West-Europa zorgde met name de break zelfs voor een verkoopsstijging met 67,9%. In Genève lanceert het bedrijf nu ook een vijfdeurs. Dat is de Sandero, die in Brazilië al sinds eind vorig jaar van de band loopt maar nu ook Europa mag veroveren. Eind juni komt de nieuweling bij ons op de markt. De exacte prijs is nog niet bekend, maar zal tussen de instapprijs van de Logan berline (€ 7.500) en MCV (break - € 8.750) in liggen.

De Sandero staat op het zgn. B0-platform. Dat is hetzelfde als de berline en bij ons vooral gekend van de vorige Clio-generatie. Zoals de andere Dacia beschikt het model over een riante bodemvrijheid (155mm) en dat is niet alleen nuttig in ontwikkelingslanden, maar kan ook op ons immer gedraderende wegennet van pas komen. De onderzijde is zelfs afgewerkt met een bodembeschermplaat. De basisversie stelt het zonder stuurbekrachtiging, maar de meeste versies hebben die comfortvoorziening wel. Het motorenpalet omvat twee benzinemotoren (1.4l - 75pk en 1.6l - 90pk) en twee dieselversies. Het gaat dan om de 1.5dCi die leverbaar zal zijn met 70, dan wel 85pk.

De Sandero meet 4,02m in de lengte, is 1,75m breed en beschikt over een wielbasis van 2,59m. Z'n ruimte-aanbod voor een kleine prijs moet dan ook z'n grootste troef worden. Dacia beweert dat een hoofdruimte van 878mm, knieruimte van 145mm en breedte (ellenbooghoogte) van 1425mm op de achterbank voldoende is voor drie volwassenen. De achterbank is op bepaalde versies in twee delen (1/3 - 2/3) neerklapbaar. Zo loopt het beschikbare laadvolume op tot van 320l (in normale omstandigheden) tot 1.200l.