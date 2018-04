Autosalon Genève - de trends

Door: BV

Onze ploeg in Genève had niet alleen oog voor de nieuwigheden, maar ook voor de achterliggende stromingen en ideeën. En we delen onze bevindingen graag.

Leve de compromis-auto

De auto wordt hoe langer hoe multi-functioneler. De cross-over modellen (zoals de Renault Koleos en Mercedes GLK, Volvo XC60...) zijn enkele nieuwkomers die de functionaliteit van verschillende segmenten met elkaar proberen verzoenen. En er zitten nog meer mengelmoes-auto's in de pijplijn. Of het nu gaat over een kruising tussen een break en een SUV (zoals de Suzuki Kizashi), een mengvorm tussen een SUV en een MPV (zoals de Hyundai i-Mode alias HED-5) of de mengvorm van een SUV en een coupé (Landrover RLX Concept). Soms is trend om verschillende eigenschappen met elkaar te verzoenen minder duidelijk. Zoals bij de nieuwe Skoda Superb, die tegelijk vier- en vijfdeurs is.

Het milieu

Opvallend; de stands van de verschillende constructeurs waren minder van het eco-thema doordrengd als op de afgelopen Salons van Frankfurt of Brussel. De milieuvriendelijke versies waren er wel. Sterker nog, er werd zelfs behoorlijk wat nieuws op dat vlak voorgesteld (onder meer Hyundai, Kia, VW, BMW, Mercedes, Skoda... hadden wat te melden op dat vlak) maar er werd minder tamtam rond gemaakt. De reden is logisch; de mensen hebben er nu reeds zowat hun buik van vol. Je wordt wel overal ongevraagd getrakteerd op de CO2-filosofie van de constructeur. Zelfs merken als Bentley en Hummer doen een duit in het zakje. Ook valt her en der te horen dat de verschillende constructeurs (Mercedes bijvoorbeeld) zich liever zouden bezighouden met de reductie van uitlaatstoffen die gevaarlijk (lees: kankerverwekkend) zijn voor de mens, maar dat Europa's CO2-obsessie (wat voor de mens volstrekt onschadelijk is) zulks niet toelaat.

Kleuren

Wit is in. Voor het geval u dat nog niet wist. En in tegenstelling got vorige Salons zijn het niet alleen hippe of trendy modellen die in die tint te zien waren. De witte auto's waren van allerlei allooi. Van een de vernieuwde Gallardo in mat-wit tot de Chevrolet Captiva in een glanzende lak. Maar we hebben meer interesse in de toekomstige trends. En daar lijkt Genève twee elementen naar voor te schuiven. Enerzijds hebben we chroom, of ander gepolijst blinkend materiaal. Zo waren chroomvelgen lange tijd iets voor de VS, maar in Duitsland en Zwitserland lijken ze die nu ook te pruimen. Zo kon je ze vinden op de nieuwe Audi A4 Avant en hebben we ze ook gespot bij Hyundai, Caddillac, Infinity, Spyker, VW, Honda, Suzuki, Mazda, Kia, Alfa Romeo en Renault. Niet steeds op productiemodellen, al is de trend duidelijk. En rood lijkt het nieuwe wit te zijn. Een opvallend grote schare studiemodellen en premières was in die tint te bewonderen. Bij de VW-Group was elke nieuwigheid met uitzondering van de Skoda Superb in rood. Van de Bentley GT Speed (oranje-rood), over de Audi R8 Le Mans V12 TDI en A4 Avant (helrood) tot de VW Scirocco (diep, kersenrood). Dat laatste is overigens dé favoriete kleur van de designers van het moment. Het ganse Alfa-gamma, de Mazda 2, Ford Fiësta, Suzuki Kizashi, Lexus LF-A... waren er allemaal in ‘kers'. Bij de dealer zal u deze kleur evenwel niet vinden, want ze is niet geschikt voor productie. Ze bestaat immers uit vijf laklagen. En als dat al haalbaar zou zijn (voor exclusieve modellen of na de ontwikkeling van een eenvoudiger procédé), dan blijft dit een dooddoener: ze is (nog) niet kleurvast.