Aston Martin V12 Vantage RS

ston Martin heeft nog eens een straffere versie van de Vantage bedacht. Die heet voluit V12 Vantage RS en heeft -u raadt het al- een V12-motor onder de kap. En nog geen kleintje ook, want hij heeft een inhoud van 6 liter en is door Aston's motorsportafdeling naar 600pk en 690Nm gekitteld. Officieel is het een studiemodel. Aston zegt er wel meteen bij dat een productie in beperkte oplage niet uitgesloten. U mag er dus van uit gaan dat het snel zover komt. De topsnelheid hebben de Britten nog niet vrijgegeven, maar er is wel een geschatte acceleratietijd tot 100km/u; 4,0 seconden.