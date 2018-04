Jaguar XKR-S: de overtreffende trap

Door: BV

Wie bij de R-uitvoering van de XK wat op z'n honger blijft zitten kan nu toch bij Jaguar terecht. Het merk brengt immers een nog sterkere en sportieve versie van de geblazen 4,2l V8 op de markt. Het belangrijkste nieuws is een vermogen van 420pk en 560Nm trekkracht. Vermogen dat door de achtertrein op het asfalt gezet wordt, maar eerst door een zestrapsautomaat gaat. Wie voor de ervaring ‘pur sang' gaat, bedient die met de schakellepels aan het stuurwiel. En die reageren dankzij een aangepaste sturing nog scherper. De prestaties; de sprint wordt afgehaspeld in 5,2 tellen. En voor de gelegenheid is de begrenzer wat toleranter. Hij komt pas bij 280km/u tussenbeide. Daardoor is deze XKR-S de snelste Jaguar sinds de XJ220 supersportwagen.

De ophanging heeft aangepaste veren, dempers een dikkere antirolstang en de CATS gestuurde demping werd opnieuw gecalibeerd. Remmen hoort de XKR-S ook goed te doen. De schijven vooraan zijn alvast 40cm groot (35cm voor de achterste exemplaren). Geen wonder dat 20-duims velgen standaard zijn. Extra spierkracht zorgt uiteraard voor een atletisch lichaam. De exclusieve Jaguar zal herkenbaar zijn aan een specifieke koetswerkkit. Die omvat een voorspoiler, koffervleugel, aangepaste achterbumper (met diffuser) en zijskirts. Het model komt overigens niet gewoon in de catalogus. Jaguar bouwt er maximaal tweehonderd en daarna is het ermee uit.