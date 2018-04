Mi.To is Alfa's nieuwe kleine! (upd: +video)

Door: BV

Het doek is ervan af! En samen met de eerste beelden van de nieuwe Alfa Junior, kunnen we ook zijn definitieve naam onthullen. De zoektocht naar een naam voor de nieuwe Mini-killer was een regelrechte soap (al dan niet georchestreerd). Enkele maanden geleden kwam nog de naam ‘Furiosa' uit een gigantische Europese namenwedstrijd, maar die naam werd na enkele dagen al door de Alfa-directie afgeketst. De betekenis ervan (zie ons archief) viel niet in goede aarde in Spaans sprekende landen. De Mi.To is uiteindelijk 4,06m lang, 1,44m hoog en 1,72m breed geworden. Het is ook Alfa's eerste compleet nieuwe model sinds de Alfa 8C Competizione en dat is het lijnenspel van de hippe Italiaan aan te zien. Daarin zitten nogal wat verwijzingen naar de supersportwagen van de constructeur. De vorm van de zijruiten, de driedelige grille vooraan of de ronde LED-achterlichten om er maar een paar te noemen.

Alfa zal z'n nieuwste creatie in september in de showrooms parkeren met vier motoren onder de kap. Dat zijn allemaal turbo's (zowel benzine als diesel). De instapper wordt 90pk sterke, de topversie krijgt 155 paarden aan de teugels. Voorlopig tenminste, want er is zit nog straffer materiaal in de pijplijn. En om ervoor te zorgen dat het potig ogende karretje z'n looks kan waarmaken is een sportophanging standaard op alle uitvoeringen. Om overmoedige klanten tegen zichzelf te beschermen is stabiliteitscontrole ook steeds aanwezig.

