Kia Soul nu al klaar

Door: BV

Op het Autosalon van Genève probeerde Kia het publiek warm te maken voor de Soul met drie eerder opvallende concept cars. De productieversie wordt naar verwachting pas in oktober op het Autosalon van Parijs onthuld. Uiteraard is de productieversie al lang klaar, maar Kia houdt die nog even achter de hand. Of was dat tenminste van plan. Dit zijn echter al de eerste beelden van het kleine ruimtewonder. Misschien worden enkele details als de kofferklep en lichtunits nog aangepast voor de Europese markt. De Soul wil voor Kia een compleet nieuw segment aanboren en moet het merk ook bij jongeren op de kaart zetten.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.