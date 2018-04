Meer over de Saleen S5S Raptor

Door: BV

We hadden hem reeds eerder aangekondigd en nu kunnen we u meer informatie voorschotelen. De Amerikaanse tuner en fabrikant van supersportwagens werkt aan een meer bescheiden sportbolide. Die zal S5S Raptor heten. En bescheiden mag u in dit geval met een korreltje zout nemen. De laatste informatie onthult een 5-liter achtpitter. En die krijgt hulp van een compressor.

Het geheel is goed voor 650pk en dat is in niet onaanzienlijke mate te danken aan de bio-ethanol waarop Saleen de tweezitter laat rijden. Die is behalve (een beetje) CO2-vriendelijker ook gezegend met een hoger octaangehalte en dat levert een uitbreiding van de paardenstal op. Toch bedwingt Saleen zichzelf, want binnen z'n huidige gamma kan je met gemak voor meer dan 1.000pk gaan. De S5S krijgt een handgeroerde bak of een sequentieel exemplaar met stuurbediening.

De prestaties zijn alles behalve kinderachtig. De sprint naar 60Mph (96km/u) duurt 3,2 tellen en de top is goed voor 325km/u.