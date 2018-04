Dit is de nieuwe Seat Ibiza! (upd: + video)

Door: BV

Met de Bocanegra reed Seat afgelopen maand op het Autosalon van Genève al de voorloper van de nieuwe Ibiza in de schijnwerpers. Op de dynamisch gelijnde SportCoupé, die de vervanger wordt van de driedeurs, is het nog even wachten. Maar de vijfdeurs toont zich nu reeds in vol ornaat. En hoewel de smoel hier niet in het zwart gelakt is, zijn de invloeden van het studieexemplaar wel duidelijk zichtbaar. De nieuwe, assertieve lijnen van Seats kleinste vloeiden uit de pen van Landgenoot Luc Donckerwolke. De nieuwe koets is exact even hoog als voorheen, goed 7cm langer (waardoor hij op 4,06m uitkomt) en -tegen de heersende trend in- 1 centimetertje smaller dan voorheen. Zonder negatieve invloed op de beschikbare binnenruimte overigens. Integendeel. Achteraan groeit de beenruimte en ook het koffervolume gaat erop vooruit. Voortaan kan er 292 liter in de koffer. Dat is 25l meer dan voorheen.

Onderhuids is de Ibiza net als voorheen, op wat vrijheid in de afstelling na, identiek aan de VW Polo. Het model neemt er ook het gros van de motoren van over. Dieselrijders vinden in de neus nog altijd de luidruchtige 1.4l TDI driecilinder. Die is goed voor 70pk. De 1.9l TDI is nog zo'n fossiel en leverbaar in twee vermogensversies; met 90 en 105pk. Wie liever benzine in de tank gooit, heeft net zo veel keuze. De instapper is een 1.2l met 70pk. Hij wordt gevolgd door een 1.4l die 85 paarden aan de teugels houdt en het gamma wordt voorlopig afgetopt met een 1.6l die 105pk op de aangedreven voortrein loslaat. Een superzuinige Ecomotive dieselversie is nog in de maak. Seat kan daarover nog niet kwijt of die weer minder dan 100gr/km CO2 zal uitstoten.

De vijfdeurs Ibiza debuteert op 22 mei op het Autosalon van Madrid. Nog voor de zomer hoort het model bij de dealer te staan. De driedeurs komt net na de zomer.

