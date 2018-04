Orderboeken Nissan GT-R geopend

Door: BV

Het duurt nog tot maart 2009 eer de eerste Nissan GT-R in Europa aan een klant geleverd wordt, maar Nissan heeft nu reeds de orderboeken geopend. Een plaats op de wachtlijst kost € 5.000. De wagen zelf komt er in eerste instantie in drie versies. GT-R, GT-R Premium Edition en GT-R Black Edition. Technisch zijn die evenwel identiek. Ze worden allen aangedreven door een dubbel geblazen 3,8l V6 die 480pk en 588Nm levert. Een bijzonder gesofisticeerde vierwielaandrijving en een zesversnellingsbak met dubbele koppeling zetten het vermogen om naar snelheid.

De Belgische prijzen van de verschillende versies zijn nu ook bekend. De GT-R kost € 76.500. De Premium- en Black Edition gaan voor respectievelijk € 78.200 en € 79.900 over de toonbank. Wie staat te trappelen rept zich best niet naar een Nissan dealer. Nissan roept speciale Performance Centers in het leven. Kwestie van de klanten van een dergelijk exclusief model een navenant hoge service te kunnen garanderen.

