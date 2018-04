Nieuw logo voor Vauxhall

Door: BV

Op de Britse eilanden heet een Opel sinds mensenheugnis Vauxhall. Maar het merk boert de laatste tijd wat achteruit en aast op een revival. De Insignia zou dat moeten brengen. En bij een nieuw era hoort op z'n minst een vernieuwd logo. De Griffioen wordt dus aangepast. Een operatie die het merk gemiddeld eens per 10 jaar doorvoert, maar nu is het pas van 2003 geleden. De nieuwe interpretatie is, zo klinkt het bij GM, moderner en dynamischer, net als het merk. De Insignia die aan het begin van de zomer debuteert op het Autosalon van Londen krijgt de primeur.

