Uitspatting van Seat: Leon Copa

Door: BV

Seat gaat even uit de bol. Het presenteert immers de Leon Copa Edition. De auto is gebaseerd op de auto waarmee het merk in de Supercopa raceklasse uitkomt. Het belangrijkste is wat onder de kap zit. En dat is een tweeliter turbomotor. Die wordt door een knoert van een turbo tot 285pk opgekitteld. De trekkracht zwelt aan tot 360Nm. Dat eerste is overigens een beetje minder dan de echte racewagen (we hadden niet anders verwacht), maar het tweede getal is zowaar wat hoger. Al dat geweld op het asfalt krijgen is een zware taak, al suggereert de sprinttijd van 5,9 tellen dat dat aardig lukt. En de Seat stelt het zonder begrenzer, waardoor z'n top 254km/u bedraagt. Als je Seat mag geloven en bijzonder veel zelfbeheersing aan boord legt, volstaan 8,4l voor een rit van 100km over een gemengd parcours.

Seat bouwt de Copa in een zeer gelimiteerde oplage van 55 stuks. Die krijgen allen een opzichtige koetswerkkit. De sport-afdeling van het merk heeft z'n meest extreme fabrieksaankleding voor de gelegenheid nog eens herzien. Er wordt daardoor nog net iets meer neerwaartse druk gegenereerd. Aan de binnenzijde volgt de tooi het gebruikelijke stramien. Het ordinaire zitmeubilair moet plaats ruimen voor kuipjes, een sportstuur, aangepaste wijzerplaten, aluminium pedaalstel, de nodige Copa-logo's en uiteraard een genummerd typeplaatje.

