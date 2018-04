9 stuks van Bentley GT Zagato

Door: BV

Zagato heeft de jongste tijd de smaak te pakken. Het bedrijf bouwde eerder al een unieke Maserati en Ferrari voor gefortuneerde klanten en heeft geld geroken. In dezelfde stijl als de twee voornoemde modellen, stelde het Italiaanse stijlhuis in Genève een Bentley GTZ voor. Onderhuids is het een Continental GT Speed, die door een 612pk sterke W12 turbomotor op de vier wielen wordt aangedreven, maar interieur en koetswerk worden grondig gerestyled. Het bedrijf wou initieel 1 klant gelukkig maken, maar blijkbaar hebben zich zo veel gegadigden aangeboden dat besloten is om het model in een (zeer) beperkte reeks van 9 stuks te bouwen. Over de prijs moet je niet kinderachtig doen. Je wordt geacht zelf de donor-Bentley aan te leveren en er nog eens € 550.000 bovenop leggen.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.