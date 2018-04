Meer verf voor LR Discovery 3

Door: BV

We zijn intussen toe aan de wijzigingen voor modeljaar 2009. En dat brengt alvast wat verfijning voor Land Rover's Discovery 3. Allemaal visuele aanpassingen overigens, aan de techniek wordt niet geraakt.

De voor- en achterbumper zijn opnieuw getekend, maar blijven in dezelfde stijl. Ze zijn voortaan wel steeds uitgevoerd in koetswerkkleur. Hetzelfde geldt voor de wielbogen, waarvan de vorm eveneens licht wijzigt. Een donkergrijze lak wordt gebruikt voor de luchtdoorstroomopening op de flanken en de deurhendels. De 19-duims 7-spaaksvelgen op dit beeld zijn eveneens nieuw. Verder noteren we drie koetswerkkleuren die er voorheen niet waren. Aan de binnenzijde wordt het palet eveneens met een extra kleur uitgebreid en vinden we een gemoderniseerd Bluetooth-systeem. Aan het eind van de zomer is de herziene Discovery te koop.

