BMW Hydrogen 7 vreet vervuiling

Door: BV

BMW experimenteert al geruime tijd met een krachtbron op waterstof. Je kan hem op elk autosalon bekijken, maar tenzij je Prins Albert van Monaco bent, kan je er eigenlijk geen bestellen. Tot heden reed het model overigens slechts een gedeelte van de tijd op waterstof en was er ook nog een conventionele benzinetank aanwezig. Maar die horde heeft BMW inmiddels ook genomen. Sinds eind vorige maand rijdt een Hydrogen 7 enkel nog op waterstof. De technologie wordt momenteel op een milieuforum toegelicht.

BMW benadrukt dat de 7-reeks (op wat kofferinhoud na) al z'n kwaliteiten behoudt en dat ook de veiligheid geen enkel probleem is. De auto is alvast uitstootvriendelijk want er ontsnapt enkel waterdamp. Sterker nog, de onzuiverheden in de lucht worden door het verbrandingsproces gedeeltelijk geëlimineerd, waardoor de lucht die uit de uitlaat komt per definitie zuiverder is dan deze die in de cilinders werd gezogen. BMW kan de Hydrogen 7 naar eigen zeggen meteen in productie nemen, maar het kijkt nog even de kat uit de boom. Over het prijskaartje wordt -niet toevallig- met geen woord gerept en het model moet uiteraard wel rendabel kunnen zijn.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.