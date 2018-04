In vol ornaat: Opel Insignia (+ video)

Door: BV

Opel heeft zopas de officiële gegevens van de Opel Insignia vrijgegeven. Het noemt de 4,83m lange vijfzitter een belangrijke stap in de verjonging van het merk. En die jeugdigheid moet vooral uit de vormgeving blijken. Opel heeft gekozen voor een coupéachtige daklijn, een opvallende grille en belangrijke stijlkenmerken als de vleugelvormige koplampen en sikkelvormige achterlichten.

Het interieur wil eveneens een dynamische rijervaring benadrukken. Daarom welft het dashboard zich om de inzittenden heen. De verlichting is voortaan rood, in plaats van amberkleurig en het merk vertelt er meteen bij dat dit voor alle toekomstige modellen het geval zal zijn. De nieuwste generatie van de adaptieve verlichting omvat liefst negen verschillende instellingen (die naar de omstandigheden gekozen worden) en is met LED-dagverlichting gespekt.

De Insignia zal van meet af aan leverbaar zijn met voor- of vierwielaandrijving. Dat laatste systeem is niet permanent, maar stuurt kracht naar de achterwielen als de omstandigheden daarom vragen. Het wordt steeds gecombineerd met FlexRide, Opels trendy benaming voor een adaptieve ophanging. Maar de gestuurde ophanging, waarbij de bestuurder ook uit verschillende settings kan kiezen, is eveneens leverbaar als de Insignia zich uitsluitend aan de voorwielen door het verkeer sleept.

Het motorenaanbod omvat vier benzinemotoren. Het strekt van een viercilinder van 115pk tot een V6 met 260pk. Het wordt aangevuld met drie nieuwe rechstreeks ingespoten diesels. Die hebben allen een cilinderinhoud van 2 liter en vermogens van 110 tot 160pk. Een extra zuinige EcoFLEX-versie (voor een lage CO2-uitstoot) en nog krachtiger varianten staan op de kalender. Opel stelt de vier- én vijfdeurs samen tentoon op het Autosalon van Londen. Op 22 juli is de première. Vanaf november staat het model in de showrooms.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.