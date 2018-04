Honda mikt op China met Li Niam

Door: BV

Li Niam, wat zoveel als ‘idee' betekent, is de naam van de nieuwste Honda-creatie. Dat bekt niet zo lekker en dat heeft alles te maken met het feit dat het product speciaal voor de Chinese markt wordt ontwikkeld. Honda heeft er immers een alliantie met het Chinese Guangzhou. De auto is voorgesteld op het Autosalon van Peking. Rijp voor productie is hij nog niet. Maar in 2010 moet dat wel het geval zijn. Dat moet hij in China, en alleen daar, te koop zijn.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.