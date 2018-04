Ford weer winstgevend

Door: BV

Ford Motor Company heeft z'n eerste kwartaalcijfers van het jaar gepubliceerd. En als die voor de zoveelste keer in rode inkt waren gedrukt, was dat niet eens nieuws geweest. Maar tegen alle verwachtingen (inclusief die van analisten) in, heeft het bedrijf tijdens de eerste maanden van het jaar zo'n 100 miljoen dollar winst gemaakt. Een schril contrast met de $ 282 miljoen die het tijdens dezelfde periode vorig jaar verloor. Op de thuismarkt alleen slonk het verlies van $ 613 miljoen tot slechts $ 45 miljoen. Het zijn de markten buiten de VS die Ford er bovenop helpen. In Azië, Zuid-Amerika en Europa doet het merk het goed. En natuurlijk profiteert het bedrijf in aanzienlijke mate van de dollarkoers. Het kan de winsten van buitenlandse vestingen immers voor meer dollars in de balans boeken. Het afgelopen jaar herstructureerde Ford. Het schrapte 54.000 banen. En de productie gaat ook omlaag. Het komende kwartaal wil het 710.000 wagens bouwen. Dat zijn er 100.000 minder dan tijdens het tweede kwartaal van 2007.

De cijfers houden nog geen rekening van de verkoop van Land-Rover en Jaguar aan het Indische Tata. Maar Ford heeft de smaak wel te pakken. Inmiddels gaat het gerucht dat het bedrijf ook van Volvo af wil.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.