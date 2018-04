Gegevens vernieuwde Porsche 911 op straat

Door: BV

Deze zomer komt Porsche met een opgefrist 911-aanbod. Dat omvat kleine aanpassingen aan het koetswerk (met LED-lichtunits) en de interieuraankleding. Onderhuids valt er meer belangwekkend nieuws te rapen. Dat hoorde nog even achter slot en grendel te blijven, maar de details zijn uitgelekt. De 3.6l zescilinder boxermotor krijgt directe inspuiting. Dat betekent dat het brandstofverbruik omlaag gaat, maar ook dat het vermogen van de centrale stijgt tot 345pk. De trekkracht zwelt tot 390Nm. 20 paarden en even veel Nm meer dan nu het geval is. De Carrera S krijgt ondergaat dezelfde ingreep, waardoor z'n 3.8l het van 355 tot 385pk schopt en het blok met 420Nm aan de aangedreven wielen sleurt. De verouderde Tiptronic-automaat wordt eindelijk overboord gekeild. Porsche krijgt een automaat met dubbele koppeling met 7 versnellingen. Bij VW heet die DSG, bij Audi S-Tronic en bij Porsche wordt hetzelfde stuk mechaniek PDK (Porsche Doppel Kupplung) gedoopt.

