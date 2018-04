Unieke Maserati Coupé voorgesteld

Door: BV

Op het Concours d'Elegance van Villa d'Este stelt de onlangs uit z'n as verrezen Carrozzeria Touring Superleggera -een Italiaanse koetswerkbouwer- niet alleen een break-versie van de Maserati Quattroporte voor. Ook deze A8 GCS staat er te blinken. Het Italiaanse stijlhuis vond voor deze unieke creatie inspiratie in de A6 GCS die in lang vervlogen tijden uit Pininfarina z'n pen vloeide.

In tegenstelling tot de break-uitvoering van de Quattroporte, doet de Carrozzeria hier niet beroep op een Maserati-bodemplaat. De A8 GCS is opgetrokken rond een zelf ontwikkeld buizenframe. Tussen de voorwielen hangt wel een Maserati V8. Voorlopig nog met onbekende specificaties. Het bedrijf heeft deze tweezitter ontworpen volgens de lichtgewicht-traditie die het adopteerde. Het model zou dan ook amper 1,2 ton op de weegschaal zetten. Dat belooft wat voor de prestaties, maar die zijn nog niet vrijgegeven.

