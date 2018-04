BMW M1 Hommage Concept

Door: BV

Het is 30 jaar geleden dat de BMW M1 het levenslicht zag, en dat moet herdacht worden. Daarom zette het bedrijf z'n ontwerpers aan het werk om een moderne interpretatie van het icoon te bedenken. Het resultaat van deze ‘vrije oefening' is vandaag voorgesteld op het Concours d'Elegance van Villa d'Este.

Deze M1 Hommage Concept is opgebouwd volgens hetzelfde basisrecept als het origineel. Het model is dan ook direct herkenbaar als een M1, en niet in het minst in profiel. Een groot aantal stijlkenmerken is overgenomen van z'n iconische voorganger. Denken we maar aan de unieke vormgeving van de lichtmetalen velgend, de windgeleiders over de achterruit, de positie van het merklogo... zelfs de neus vertoont overeenkomsten, ondanks het ontbreken van klaplichten.

Volgens BMW is dit niets meer of niets minder dan vrije expressie. En de afwezigheid van een interieur of aandrijflijn lijkt die claim te wettigen. Toch rijst de vraag of het merk uit München niet stilaan droomt van een echte supersportwagen. De twee gedoodverfde Duitse concurrenten hebben zo'n ultieme rijmachine in de catalogus staan. Audi z'n R8, Mercedes de SLR McLaren. BMW, dat toch het meest dynamische van de drie wil zijn, blijft achter. Een sportrakker met middenmotor, zoals de M1 (destijds voornamelijk gebouwd om homologatie-redenen voor de autosport) was, zou daar verandering in kunnen brengen.

