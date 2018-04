TomTom zit in het nieuw

Door: BV

Het Nederlandse TomTom is s'werelds grootste fabrikant van draagbare navigatiesystemen. De markt is zeer competitief, dus het knokken om een streepje voor te houden. Daarom heeft TomTom nu z'n succesproducten, de One en XL helemaal opnieuw ontworpen. Het bedrijf belooft meer gebruiksvriendelijke kaarten en software, maar het grootste nieuws is de vormgeving. TomTom zegt zelf nogal wat commentaar te hebben gekregen op de onhandige vorm van de huidige navigatietoestelletjes. Vooral de beperkte opbergmogelijkheden waren een bron van ergernis. De oplossing is een nieuwe voorruithouder, Easyport. Onder die marketingterm schuilt een inklapbare voorruitbevestiging. Samen met de slanke vormgeving van de nieuwste toestellen zorgt die ervoor dat de TomTom, inclusief houder, in je borstzak past. Een verbeterde luidspreker pakt een ander heikel punt aan; de verstaanbaarheid van de instructies.

De TomTom One heeft een 3,5" LCD aanraakscherm. De XL heeft een schermdiameter van 4,3". Ze vervangen de ONE 3RD Edition en de ONE XL. De TomTom ONE biedt basisnavigatie voor € 199. De XL kost € 249, en hetzelfde toestel met TMC-ontvanger (voor een routebegeleiding die rekening houdt met verkeersinformatie) moet € 299 opleveren. In mei liggen ze in de winkel.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.