In detail: Renault Koleos

Door: BV

Op 13 juni commercialiseert Renault de Koleos. Dat is een nieuwe SUV die leverbaar wordt vanaf € 23.900. Door de constructeur wordt die met veel zin voor drama aangekondigd als Renault's eerste vierwielaangedreven cross-over, maar we herinneren ons ook nog een Scénic-afgeleide van de eerste generatie die aan die omschrijving voldoet. De Koleos is wél de eerste Renault waarvan de productie wordt toevertrouwd aan het Koreaanse Renault Samsung Motors. Dat is een dochter van het merk (Renault heeft 80,1% van de aandelen). Samsung heeft de Koleos in Korea al een jaar in de catalogus staan. Voor Renault is de investering voor dit nieuwe model beperkt gebleven tot € 178 miljoen, wat zeer weinig is.

De Koleos heeft met een lengte van 4,52m en een breedte van 1,85m eerder compacte afmetingen. Hij zal z'n troeven vooral uitspelen in het jonge compactsegment dat door een nieuwe lichting stads-4x4's wordt bevolkt. Maar Renault bedrukt wel dat de Koleos over voldoende terreincapaciteiten beschikt om het asfalt te verlaten. De grote bodemvrijheid, zijdelingse koetswerkbeschermers en geaccentueerde wielbogen moet die claim kracht bijzetten. Een sterk hellende achterruit zorgt tegelijk voor een dynamische toets.

Ondanks z'n beperkte afmetingen wil de Koleos vijf inzittenden verwennen met een zee aan ruimte. En het doet daarom beroep op een beproefd recept. De ruimte wordt in de hoogte gezocht. De hoofdruimte bedraagt tot 94cm, een recordwaarde volgens het merk. En om te verzekeren dat het interieur ruim en licht overkomt, wordt niet alleen een heldere structuur en aankleding voorzien, maar is ook het glasoppervlak simpelweg groot. Een ruime kijkhoek vooraan heeft een positieve invloed op het inschattingsvermogen van de bestuurder. En in het dak zit op verzoek een glazen paneel met een oppervlakte van 0,75m². Achter de passagierszetel biedt de Koleos ruimte aan 450l bagage. Die is toegankelijk via een tweeledige achterklep; het bovenste deel zwenkt gewoon open en kan afzonderlijk bediend worden. Het onderste deel klapt omlaag. Die klep kan 200kg torsen. De achterbank is vanzelfsprekend neerklapbaar. Dat levert 1.380l laadcapaciteit op. De rugleuning van de passagierszetel vooraan kan omgevormd worden tot een tafeltje. Op die manier groeit de nuttige laadlengte tot 2,60m. In het interieur lijkt er aan bergvakken geen gebrek. Het handschoenkastje is gekoeld en heeft een inhoud van 15l. De vloer bevat twee afgesloten bergruimtes van elk 5 liter en onder de koffervloer is er nog eens 28l stouwruimte.

De Koleos krijgt een onafhankelijke McPherson voorophanging en een meervoudig geleide (onafhankelijke) achteras. Bij de benzineversies bedraagt de bodemvrijheid 206mm, maar bij de dieselversies is dat slechts 188mm. De op- en afrijhoeken zijn respectievelijk 27 en 31 graden groot. De vierwielaandrijving is van het niet-permanente type. Het systeem is afkomstig van de Nissan X-Trail, waar het goede kritieken kreeg. Een elektronische koppeling stuurt tot de helft van het vermogen naar de achtertrein als er sprake is van tractieverlies. In slechte omstandigheden kan de bestuurder met een druk op de knop de achterwielen permanent inschakelen. Een vertrekhulp op hellingen en een afdaalhulp die u in staat stelt tijdens een steile afdaling een snelheid van 7km/u aan te houden zonder te remmen, komen eveneens uit de rekken van 4x4-specialist Nissan.

De Koleos wordt aangedreven door drie motoren. Nagenoeg elke in ons land verkochte Koleos zal voorzien zijn van een dieselcentrale. De 170pk sterke 2,5l benzinemotor zal slechts sporadisch klanten vinden. De diesels hebben beiden een inhoud van 2 liter, maar zijn 150, dan wel 175pk sterk. De eerste levert 320Nm terwijl de krachtigste oliestoker 360Nm trekkracht achter de hand houdt. De 150pk-versie neemt elke 100km genoegen met 7,4l/100km. De krachtigste lust een half litertje meer. De instapdiesel is als enige leverbaar met een automaat. Die telt eveneens zes versnellingen.

