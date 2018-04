Door: BV

Jawel, Bentley heeft een milieustrategie. Op het Autosalon van Genève hadden ze nog opvallend veel papier over om dat aan de aanwezige pers duidelijk te maken. En nu, nauwelijks twee maanden later, is de eerste elektrische Bentley een feit. Toegegeven, alle begin is moeilijk.

Acht stagairs op de Bentley-designafdeling hebben zich van het Britse huis mogen uitleven op een voertuig dat moet deelnemen in de Greenpower Challenge. Dat is een kampioenschap dat bestaat uit 8 wedstrijden voor elektrische zeepkisten. Een 24V elektromotor is in staat deze Bentley naar een top van 64km/u te stuwen. Het lijkt allemaal behoorlijk amateuristisch, maar dat is het niet. De zeepkist weegt amper 120kg, omdat ze geheel uit carbon opgetrokken is. Met inbegrip van de wielophanging. En dat de marketingafdeling ook een vinger in de pap had, mag blijken uit het spuitschema. Dat verwijst naar de Speed 8, waarmee het merk in 2003 de 24-uurs-race van Le Mans op z'n naam schreef.

