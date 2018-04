Nieuwe Seat sedan op basis 'oude' Audi A4

Door: BV

n 2009 introduceert Seat een nieuwe Sedan op de markt. Daarvan heeft het merk eerder al deze schetsen vrijgegeven. Het model komt tussen de huidige Toledo en Alhambra in het programma. Waarmee het Spaanse merk duidelijk stelt dat het géén vervanger is van de huidige (onsuccesvolle) Toledo die tot de huidige generatie met een vierdeurs koetswerk door het leven ging. Dat Seat voor de onderdelen zou gaan shoppen binnen de VW-Groep was nogal wiedes, want er wordt op geen andere manier gewerkt binnen het concern. De ruime berline van het merk zal gebouwd worden op het onderstel van de Audi A4. Dat is door de constructeur bevestigd. Het gaat evenwel niet om het onderstel van de fonkelnieuwe Audi-telg. Seat moet het stellen met het platform van de uittredende generatie. Dat zal uiteraard wel bij de tijd gebracht worden, terwijl ook de onderstelingenieurs aanpassingen voorzien om een voor het merk typische rijervaring te bekomen.