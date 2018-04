Net echt: BMW M1

Door: BV

n Spanje is dit beeld van een BMW M1 opgedoken. Wellicht heeft de voorstelling van de BMW M1 Hommage Concept op de Concour's d'Elegance van Villa d'Este daar wat mee te maken. Het lijkt overigens logisch dat BMW denkt aan een supersportwagen, want het heeft op dat vlak Porsche, Mercedes en Audi voor moeten laten gaan. Maar hou uw adem nog even want het is geen echte foto. Het is het resultaat van (ongetwijfeld heel wat uren) virtuele huisvlijt. In de hangar stond oorspronkelijk een witte BMW M3. Deze M1-impressie heeft de motor dus (eveneens virtueel) voorin, en niet centraal voor de achteras. Misschien dat het BMW op ideeën brengt...