Alfa Romeo Mi.To toont interieur

Door: BV

Na de zomer brengt Alfa z'n eigen 4,06m lange, 1,72m brede en 1,44m hoge Mini-killer op de markt; de Mi.To. Een model waarvan het uiterlijk nogal wat verwijzingen aan de nu al legendarische Alfa 8C Competizione bevat. De wulpse koets werd eerder al onthuld, maar het interieur bleef tot heden achter slot en grendel. Nu kunnen we u de eerste foto van de binnenzijde voorschotelen. En omdat Alfa-rijders in regel best tevreden zijn over de inrichting van hun Italiaanse machines, is er geen sprake van een stijlbreuk. Het instrumentarium kent klassieke ronde klokken met rode verlichting. Aluminiumkleurige achtergronden voor de bedieningspanelen in de middenconsole en een dashboardbekleding met een carbon-motiefje zorgen voor een sportieve toets.

De Mi.To zal uitsluitend door turbomotoren aangedreven worden (zowel benzine als diesel). De instapper wordt 90pk sterk. De topversie krijgt 155pk, maar er wordt geen geheim van gemaakt dat er straffere versies van Alfa's kleinste in de pijplijn zitten.