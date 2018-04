Renault Kangoo krimpt tot Compact

Door: BV

De Franse autobouwers zitten elkaar in het haar over marktaandeel in het bestelwagensegment. Citroën en Peugeot lanceerden zopas hun nieuwe Berlingo / Partner als antwoord op de eerder dit jaar gelanceerde Kangoo, die voorlopig enkel als personenwagen te koop was. En de Franse groep was Renault ook voor met de introductie van een kleine stadsbesteller. Die heet bij Citroën Nemo, bij Peugeot Bipper en bestaat ook als Fiat Fiorino. Nu formuleert het merk met de Ruit in één klap het antwoord op beide modellen. De Kangoo komt er als Express (lees: bestelwagen) en Express Compact.

De eerste heeft een lengte van goed 4,20m, net als de Kangoo voor personenvervoer, en is in staat tot 3m³ te vervoeren. Omdat de ruimte tussen beide wielkasten 121cm bedraagt kan het model een europalet laden. De toegang tot de laadruimte wordt verzekerd door asymmetrissch openzwaaiende achterdeuren, al dan niet in combinatie met één of twee (optionele) schuifdeuren in de flanken. Een neerklapbare passagierszetel, waarvoor je moet bijbetalen, zorgt voor een maximale laadlengte van 2,50m en een verhoging van het beschikbare volume met een halve kubieke meter. De Kangoo Express krijgt de gekende 1.5l dCi dieselcentrale onder de kap. Die bestaat in vermogensversies met 70, 85 en 105pk. Er zijn ook twee benzinemotoren leverbaar. Die hebben een inhoud van 1.6l en zijn 90 (8-klepper) of 105pk (16-klepper) sterk.

De Kangoo Express Compact maakt net als de Kangoo gebruik van een Scenic-onderstel, maar het is wel ingekort. De totale lengte van deze stadsbesteller bedraagt slechts 3,83m. De laadcapaciteit bedraagt, afhankelijk van de versie, tussen 2,3 en 2,9m³. Het model neemt bovenstaande motoren over met uitzondering van de krachtigste benzine- en dieselversies. Renault trekt de kaart van de wendbaarheid en het is duidelijk dat dat geen dode letter blijft. De draaicirkel van 9,70m is zelfs kleiner dan die van de Renault Twingo (9,85m). Of Renault ook van plan is een personenwagenvariant van de Kangoo Compact te bouwen, is nog onduidelijk.