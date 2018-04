Racer voor de weg: VW Scirocco GT24

Door: BV

Drie Scirocco fabrieksracewagens warmen zich op dit eigenste ogenblik op voor de 24 uren van de Nurburgring dit weekend. Tegelijk onthult VW in het Oostenrijkse Worthersee een Scirocco GT24. Een haast even agressief vormgegeven exemplaar dat gehomologeerd kan worden voor gebruik op de weg. Kopen kan je hem niet, het is een studie.

Onder de kap van de GT24 zit een 2.0l viercilindermotor die het tot 300pk bij 6.500t/min schopt. Dat is exact hetzelfde cijfer als de A3 Clubsport en de TT Clubsport die Audi op z'n stand voorsteld. Maar de Scirocco moethet zonder vierwielaandrijving stellen. De zesbak met dubbele koppeling probeert al dat vermogen aan de voorwielen kwijt te raken.

De GT24 is gebaseerd op de racewagen en uitgevoerd in de typische blauwtint van VW's raceteam. Het model is 227mm langer en 61mm breder dan de huis-tuin-en-keuken Scirocco. Een breder spoor en een met liefst 75mm verlaagde ophanging zorgen voor een zelfzekere voetdruk. In het 18-duim lichtmetaal vinden we vooran liefst 362mm grote schijven. Achteraan zijn de bijtijzers 255mm groot. VW liet behoorlijk wat overbodige aankleding achterwege en slankte op die manier het model met 178kg af. Deze atleet zet slechts 1.120kg op de weegschaal.

In het interieur vinden we twee kuipzetels met vijfpuntsharnassen die binnen een rigide rolkooi bevestigd zijn. Noteer ook even dat het stuurwiel en een deel van het instrumentarium vervangen zijn en dat een speciale brandblusser binnen handbereik is gemonteerd.