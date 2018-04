Mercedes G-Klasse met AMG-power

Door: BV

Deze G-Klasse staat al bijna 30 jaar in de Mercedes-cataloog en de robuuste terreinvreter denkt nog niet aan ophouden. Mercedes blijft ook aan het model schaven. Zo brengt modeljaar 2009 weer enkele subtiele updates. Noteer bijvoorbeeld de introductie van een radiatorgrille met drie horizontale lamellen. Daarmee past de G weer binnen de Mercedes-familie. En er zijn nieuwe velgen. Aan de binnenzijde krijgt de lange variant een nieuwe verlichtingsmodule in het dak. Ditmaal met geïntegreerde leeslichtjes. Belangrijker is wellicht dat de ingenieurs in het vlakke dashboard de ruimte hebben gevonden om moderne navigatie- en telefoniesystemen te installeren. Je kan je in de G probleemloos van A naar B laten leiden terwijl je via Bluetooth handenvrij mobiel belt.

De achtcilinders uit het gamma krijgen een vermogenskuur. Dat is de ML 500, die voortaan 388pk en 530Nm sterk is en de G 55 AMG die z'n vermogen ziet stijgen tot 507pk.