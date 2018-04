Driedeurs Seat Ibiza is los

Door: BV

it najaar introduceert Seat van de zopas voorgestelde nieuwe Ibiza-generatie ook een driedeursversie. Die zal officieel debuteren op het Autosalon van Parijs, maar dit eerste beeld is al door de mazen van het net geglipt. Zoals het Spaanse merk eerder al aangaf, gaan de reeds voorgestelde vijfdeursversie en de driedeurs elk hun eigen weg. De vijfdeurs moet uitgesproken praktisch zijn terwijl de driedeurs meer weg zal hebben van een volwaardige coupé. Het lijnenspel daarvan werd reeds afgelopen maand maart aan het publiek getoetst op het Autosalon van Genève. Van de leuke designvondsten van de Bocanegra is op de vijfdeurs niet veel terug te vinden. De driedeurs krijgt die wél. Met inbegrip van het in zwart uitgevoerde front, al is dat voorbehouden voor de 160pk sterke FR en de 200pk krachtige Cupra. De pepers uit het driedeursgamma worden volgend jaar verwacht.