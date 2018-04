Ferrari GT-S Passionata is maatwerk

Door: BV

De Nederlanders storten zich op het bouwen van koetswerken op maat, of op z'n minst in kleine reeksen. Begin vorige eeuw was zulks heel gewoon, maar de laatste jaren is er weer een trend naar dergelijke uitingen van rijkdom en automobiele smaak. Michiel Vandenbrink laat met de regelmaat van de klok van zich horen, maar ook landgenoot Ugur Sahin is niet onverdienstelijk. Die treft op dit ogenblik immers de laatste voorbereidingen voor een gelimiteerde oplage van een sportwagen die op de Corvette gebaseerd is.

Deze nieuwe creatie maakt gebruik van het aluminium space frame chassis en de mechaniek van de Ferrari 599 Fiorano. Niets nieuws, want ook Vandenbrink tekende op die basis al eens een goed gesmaakte interpretatie van een klassieke Ferrari. Nu doet Ugur Sahin hetzelfde. Deze GT-S Passionata is een GT die nogal wat stijlelementen leent bij legendarische Ferrari GT's en racewagens uit de jaren zestig. Het logo met het stijgerende paard zal u op de koets niet vinden. Dat mag uiteraard niet. Ferrari heeft de idee intussen al ingepikt en zou (onbevestigde) plannen hebben om zelf een afdeling voor maatwerk op te starten. Ugur Sahin Design besluit met de mededeling dat de GT-S Passionata een haalbaar concept is. Als er voldoende vraag is, komt deze bolide er echt.