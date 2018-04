Audi gooit z'n geheimen wéér op straat!

Door: BV

Audi heeft een probleem. Eerder dit jaar dook op internet al een uitgebreide productieplanning op en nu doen de Duitsers het nog een keer over. De lijst is uitgebreid, dus blijf even hangen.

De kleine Audi A1 is al voorgesteld en zal bij Audi Brussel in Vorst van de band lopen. De productie begint eind volgend jaar met de 1.4 TFSI met 122pk en de fonkelnieuwe 1.6 TDI common-rail viercilinder diesel met 90pk. Beide motoren krijgen een handgeschakelde vijfbak, de benzine is ook meteen met een S-Tronic automaat met dubbele koppeling leverbaar. Bij de diesel komt die pas later. Staan verder nog op het programma; een 1.2 TFSI met 86pk, een 1.4 TFSI met 170pk en een 2.0 TDI met 143pk.

De Audi S4 krijgt een de beschikking over een 3.0 TFSI die goed is voor 333pk. Dat gebeurt in november van dit jaaR. De S5 erft diezelfde krachtbron, ter vervanging van z'n 4,2l V8 met twee extra cilinders in de zomer van 2010. Er komt een A5 Sportback. Het motorenpalet daarvan is vergelijkbaar met dat van de A4 berline. Het vangt aan bij een 160pk sterke 1.8 TFSI en loopt tot een 265pk sterke 3.2 FSI. Die laatste wordt gekoppeld aan een S-Tronic automaat met 7 verhoudingen. De instapdiesel is de 2.0 TDI met 143pk. De topversie is een 3.0 TDI met 240pk.

De planning maakt gewag van een A7 en S7 Sportback (een coupé op basis van de volgende A8 om het de BMW 6-Reeks en Mercedes CL moeilijk te maken?). Begin 2010 hebben we zekerheid. Dan start de productie met een 2.8 FSI met 204pk. Later volgen een 3.0 TFSI met 300pk, een 2.7 TDI met 190pk en twee 3.0 diesels met 240 en 300pk. De S7 krijgt een haast 400pk sterke 4.0 TFSI onder de kap. Van de R8 komt er pas volgende zomer een krachtiger versie. Die zal een slagvolume hebben van 5,2 liter en tekenen voor 525pk. De dakloze versie van de R8, de Spyder, laat zich ten vroegste eind volgend jaar zien.

Een overzichtelijke lijst met alle details kan je hier downloaden (.pdf).