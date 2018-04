Elektrische supersportwagen iemand?

Door: BV

D

it duivelse speelgoed is een voorlopig naamloze creatie van Hybrid Technologies. Deze bolide zou al in 2010 productierijp moeten zijn, maar aan het prototype wordt nog hard gewerkt. De Amerikaanse producten hoopt dat tegen september klaar te hebben. De creatie zal zich alvast onderscheiden van de doorsnee pk-monsters door z'n aandrijflijn. Hybrid Technologies werkt aan twee versies. Een hybride variant en een uitsluitend elektrische telg (Tesla achterna). Over de prestaties wordt nog niet gerept. Het bedrijf wil wel kwijt dat ze de auto niet zo Spartaans zullen maken als veel modellen in dit exclusieve segment. Voor de geheel elektrische variant wordt gesproken over een actieradius tot 300km/u. En de hybride zou een normverbruik van amper 1 (!!) liter per 100km mogen hebben.