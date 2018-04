Maserati Break in productie

Door: BV

De Carrozzeria Touring stelde op het Concours d'Elegance van Villa D'Este deze Bellagio Fastbak voor. In essentie een break-versie van de Maserati Quattroporte, maar omdat er geen directe link is tussen de constructeur en de opnieuw opgerichte koetswerkbouwer mag hij het logo met de drietand niet dragen.

De kopers zullen het wellicht niet aan hun hart laten komen. Zij krijgen een volledig naar smaak samengestelde break die tot 1.500 liter bagage lust. Exclusiviteit is verzekerd. Niet alleen omwille van het prijskaartje van € 200.000 (af-fabriek, dus exclusief belastingen), maar ook op dat Carrozzeria Touring niet meer dan 25 stuks zal bouwen. De ombouw zegt slechts 50 extra kilo's op de weegschaal. Daardoor is de invloed op de prestaties van de Quattroporte verwaarloosbaar. Met een 4,2l V8 en een gerobotiseerde zesbak aan boord, haspelt hij de sprint af in 5,2 tellen. Aan een begrenzer hebben de Italianen een broertje dood. Daardoor haalt het model een top van 275km/u.