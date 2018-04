Opel Insignia: de binnenkant!

Door: BV

Eigenlijk heeft Opel op dit ogenblik nog geen beelden van het interieur vrijgegeven. Dat is wellicht iets voor de komende uren. Maar hun Britse collega's van Vauxhall zijn net iets sneller. En omdat de Vauxhall Insignia en gelijknamige Opel, op het merklogo en de positie van het stuurwiel na, identiek zijn, kunnen we u meteen de binnenkant van de Insignia tonen.

Het instrumentarium golft om de bestuurder heen. De wigvorm van de boordplank loopt door in de deuren terwijl die nieuwigheid door de glanzende sierlijsten in de verf gezet wordt. Opel heeft extra aandacht besteed aan de verlichting van de cabine. Die baadt 's nachts in een warme amberkleurige gloed. Het gros van de bedieningselementen is rood verlicht terwijl het instrumentarium zakelijk wit is. Tenzij de bestuurder op de ‘sport'-knop drukt, dan worden de wijzerplaten rood. De centrale console met de bedieningselementen voor de geluidsinstallatie, en daarmee is onze informatie uitgeput, is onder een hoek van 30° geplaatst. Dat hoort volgens de designers voor een vloeiend gevoel door het ganse compartiment te zorgen.