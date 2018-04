Volgende VW Golf met driecilinder turbomotor

Door: BV

Volkswagen legt de laatste hand aan de inmiddels zesde generatie van de Golf. Die wordt in oktober op het Autosalon van Parijs voorgesteld. De Golf VI is de eerste generatie van het populaire model die zal moeten opboksen tegen de stringente Europese CO2-wetgeving. Het bedrijf zoekt het antwoord in een doorgedreven verkleiningsoperatie van de motoren. Dat leidde de afgelopen jaren al tot de introductie van enkelvoudig op zelfs dubbel drukgevoede (in het eerste geval door een turbo, in het tweede geval door zowel een turbo als een compressor) direct ingespoten 1.4l benzinemotoren. Die leveren tussen 120 en 170pk. Vermogens waar je eerder 1.8 of 2.0 benzinecentrale voor nodig had.

VW zal de trend doorzetten met de nieuwe telg. Er is sprake van drukgevoede 1.0 of 1.2l benzinemotoren. Het richtvermogen is 75pk, maar of dat uit de eerste of tweede cilinderinhoud gepuurd zal worden, is nog onduidelijk. VW heeft naar verluidt ook nog niet beslist of het drie- dan wel viercilindercentrales zal gebruiken. Een beslissing die zich stilaan opdringt. Wij gokken, gezien het huidige motorenaanbod van de fabrikant, op een driecilinder. Die heeft de groep immers al in de rekken liggen.

VW toonde eerder al een diesel-hybride van de Golf (met de indrukwekkende CO2-uitstoot van 89gr/km), maar die komt er wellicht niet. Er staat wel een hybride op stapel, maar de elektromotor zal er gecombineerd worden met een benzinekrachtbron. De eerder gemaakte combinatie is te duur. En VW zal ook van z'n zesde Golf CO2-vriendelijke Bluemotion-versies bouwen.