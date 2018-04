1 miljoen Dacia's verkocht

Door: BV

Toen Renault in 2004 de opvallend betaalbare Logan onder de merknaam van de voormalige Roemeense staatsconstructeur Dacia voorstelde, wou het merk met de Ruit er de eerste vier jaar liefst 1 miljoen stuks van slijten. Die periode is voorbij en het product heeft die ambitieze doelstelling kunnen inlossen. Het gamma bestaat inmiddels uit een sedan, break voor personenvervoer en een pickup en bestelwagenvariant voor goederenvervoer.

De Logan is ontworpen als hefboom voor de verovering van nieuwe markten, veelal buiten Europa. In 2004 was net geen 23% van de productie bestemd voor een niet-Europees land. Afgelopen jaar was dat al 35%. Van de 59 landen waar de modellen op het Logan-platform gecommercialiseerd werden, hebben er velen, waaronder Rusland, India, Iran en Brazilië) een enorm groeipotentieel. Sinds de introductie op de Russische markt in 2005 vonden er 150.000 stuks een koper. In Iran waren een problemen met de toelevering, maar tijdens de lanceringsweek in 2007 werden er niet minder dan 80.000 bestellingen genoteeerd. In India is de Logan met 27.603 stuks de leider in z'n segment en in Brazilië werd de Dacia pas een jaar geleden op de markt gebracht. Samen met de Sandero (een vijfdeurs die deze zomer ook naar onze contreien afzakt) zijn er daar 37.220 van verkocht. En hoewel het product bedoeld is voor onluikende markten, heeft niet alleen daar succes. In Frankrijk heeft het merk een plaats in de top 10 van de merken veroverd.