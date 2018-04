Porsche 911 krijgt update

Door: BV

Er waren eerder al wat details over de nakende opfrisbeurt van de 997 gelekt, maar ditmaal is de informatie officieel. De voornaamste wijzigingen zijn overhuids te vinden, want alle motoren krijgen meer vermogen. Die wordt hoofdzakelijk verkregen dankzij directe benzine-inspuiting en variabele kleppentiming van zowel de ingaande als de uitgaande kleppen. De 3,6l zescilinder boxercentrale van de Carrera schopt het op die manier tot 345pk, wat betekend dat er 20 paardjes aan toegevoegd worden. Omdat de verbetering evenredig is aan de cilinderinhoud, wint de 3,8l van de Carrera S 30pk, om tot het totaal van 385 stuks te komen. Dat zorgt telkens voor een minimale presatiewinst, maar het stelt de Carrera S ook in staat om de barrière van 300km/u te doorbreken en dat is toch een mijlpaal. Het verbruik, en dus ook de CO2-uitstoot, van deze generatie daalt gemiddeld 15%.

Helemaal nieuw is de PDK-transmissie. Dat is een gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling en zeven overbrengingsverhoudingen (Porsche Dubbel Kuplung). Die vervangt de reeds lang voorbijgestreefde conventionele zesbak Tiptronic. Het systeem elimineert de schakeltijd terwijl een extra overbrengingsverhouding uiteraard het verbruik kan terugdringen. De Carrera met PDK-versnellingsbak neemt genoegen met slechts 9,8l/100km. Minstens zo belangrijk; de sprinttijd is nog indrukwekkender. De Carrera PDK rijdt 100km/u na 4,5 tellen. De Carrera S PDK heeft voor dezelfde oefening zelfs nog twee tienden minder nodig.

De 997 van de tweede generatie is visueel te onderscheiden van z'n niet gefacelifte broeders, maar kinderspel is dat niet. De vorm van de voor- en achterbumper zijn aangepast, al gaat het om details. Nieuw is de brede toepassing van LED-technologie voor de lichten. Vooraan doet een rij LEDs z'n intrede als daglichten en achteraan zijn de lichtblokken voortaan geheel uit de snel reagerende diodes samengesteld. Noteer nog enkele nieuwe kleurtjes (ook voor het interieur overigens) en aangepaste velgen en je hebt het voornaamste gehad. Ook het vernoemen waard; de veiligheidsuitrusting wordt opgewaardeerd met meedraaiende Xenon koplampen. Die verhuizen van de optielijst naar de standaardvoorzieningen. Het geïntegreerde audio- en navigatiesysteem wordt tot slot opgewaardeerd met een aanraakgevoelig kleurenscherm. De aangepaste Carrera's zijn meteen te bestellen. De eerste exemplaren worden nog deze zomer geleverd.