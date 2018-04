VW sleutelt voor MY2009

Door: BV

Volkswagen heeft besloten z'n gamma voor 2009 nog beter op de smaak van de klant af te stemmen. Dat brengt vooral wijzigingen voor de Golf Variant, Golf Plus en de Jetta die hun motorenaanbod zien wijzigingen. VW werkt aan het vermogen van de drukgevoede 1.4 TSI benzinemotor. Die staat momenteel in het aanbod met 120, 140 en 170pk, maar die twee laatste vermogensversies worden geschrapt en vervangen door één 160pk sterk aggregaat. Bovenstaande versies hebben voortaan ook recht op een 2.0 TDI met common-rail in plaats van pompverstuivers. Hoog tijd overigens. Uiterlijke wijzigingen zijn er niet, op nieuwe kleuren en velgen na. De Golf zelf wordt eind dit jaar afgelost en wordt dus niet meer onder handen genomen.

De EOS moet nog een tijd mee, en die heeft dus eveneens recht op een gewijzigd kleurenpalet. De CC krijgt net als bovenstaande Golf-derivaten een 2.0 common-rail diesel. En de 2.0 FSI met 150pk gaat uit het gamma ten voordele van de potige, hierboven vermeldde 1.4 TSI met 160pk.

VW heeft de tijd gevonden om z'n van oorsprong Braziliaanse Fox beter af te stemmen op de smaak van de Europese bestuurder. Die krijgt nu een aangepaste ophanging die de laterale koetswerkbewegingen beter in bedwang houdt en de koets 2cm dichter tegen het asfalt houdt.