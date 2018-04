Futuristische Z4-voorbode van BMW

Door: BV

BMW werkt hard aan een opvolger voor de Z4. Die open tweezitter krijgt in z'n volgende generatie een metalen vouwdak en meer volwassen proporties. Dat laatste mag al blijken uit de Gina Light Vision concept. De ontwerpers bij BMW hebben zich mogen uitleven op dit showexemplaar. Bovenop het onderstel staat een koetswerk waarvan de dragende structuur uit lichtgewichtmaterialen als koolstofvezel, aluminium en magnesium is opgetrokken. Daarover is een stof gespannen die met het blote oog zelfs moeilijk van metaal te onderscheiden is, mede dankzij z'n staalkleur.

Gina staat voor Geometrie und Funktionen in N-facher Auspragung. In mensentaal wil dat zeggen dat sleutelvormen in het koetswerk aanpasbaar zijn. BMW motoriseerde immers enkele van de dragende structuren waarover de stof getrokken is. Daardoor kan de vorm van het koetswerk aanpassen. Zo kan de koffervleugel verdwijnen of juist meer tevoorschijn komen. De koplampen gaan niet alleen aan en uit, maar ze verdwijnen eveneens achter het koetswerk, alsof de auto knipoogt. Een conventionele motorkap is er niet, maar de stof gaat open om een blik op de centrale te kunnen werpen. En de portieren ontstaan doordat de steunarmen er openplooien. De rekbare stof komt vanzelf weer in vorm als de deuren weer sluiten. In het interieur gebruikt BMW de vondst nog eens. De centraal gemonteerde instrumenten zijn daar enkel te zien als je ze ook nodig hebt. De constructie heeft vanzelfsprekend een lager gewicht dan een compleet stalen koets. Dat betekent dat de prestaties erop vooruitgaan en het milieu meer gespaard wordt. Maar een auto met een stoffen carrosserie lijkt toch niet voor meteen...